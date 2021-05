Gazzetta: senza l’approdo in Champions, il lavoro di Gattuso a Napoli si perderebbe nel nulla

L’edizione online de La Gazzetta dello Sport fa un bilancio preliminare in funzione dell’arrivo tra le prime quattro del campionato

La stagione sta per volgere al termine e con essa anche l’avventura di Gennaro Gattuso al Napoli. L’edizione online de La Gazzetta dello Sport ha anticipato il bilancio della sua stagione, in funzione dell’approdo tra le prime quattro in Serie A.

Non può sbagliare, l’allenatore. La sua responsabilità è pesante, perché senza Champions League il suo buon lavoro fatto finora, si perderebbe nel nulla. L’unica certezza, al momento, è il suo addio al Napoli dopo un anno e mezzo e una coppa Italia che vorrebbe lasciare in eredità insieme al ritorno nell’Europa dei grandi in modo da uscire di scena con tutti gli onori possibili.