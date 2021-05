Gazzetta: Juve, incontro Agnelli-Chiellini, l’addio resta la soluzione più probabile

La Gazzetta dello Sport racconta di un incontro tra Giorgio Chiellini e Andrea Agnelli per decidere il futuro del difensore bianconero, il cui contratto scade il 30 giugno.

Ieri, di rientro a Torino, c’è stato un primo approccio, ma non è ancora stata presa alcuna decisione. Chiello si è visto con Andrea Agnelli ma l’incontro è stato interlocutorio. Inevitabilmente si è toccato l’argomento futuro, ma non è questo il momento di tirare le somme”.

Chiellini non ha ancora intenzione di ritirarsi.

“Giorgio si sente ancora un giocatore, non pensa che sia ancora arrivato il momento di accomodarsi dietro a una scrivania (anche se ha studiato per questo e di sicuro prenderà quella strada quando deciderà di smettere). Vorrebbe andare avanti ancora per un anno, alla Juventus oppure altrove. Non in Italia, più facile all’estero, magari in Mls. Ad Agnelli ha confidato i suoi pensieri, consapevole che più passano gli anni e meno partite potrà giocare. Anche il club sta facendo le sue valutazioni, dovrà decidere se mettere da parte i sentimenti e procedere sulla strada del rinnovamento oppure offrirgli un altro anno di contratto per traghettarlo fino alla soglia dei 38 anni. Dipenderà anche dalla scelta sull’allenatore (l’eventuale successore di Pirlo potrebbe volerlo accanto a sé come simbolo della juventinità o considerarlo troppo ingombrante) e dalle garanzie di tenuta fisica che Chiello potrà offrire. Al momento l’addio resta ancora la soluzione più probabile, di certo sarà una decisione condivisa”.