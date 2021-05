Gazzetta: De Laurentiis preoccupato per il calo fisico di Insigne, Zielinski e Mertens

Il presidente non ha gradito il pareggio contro il Cagliari. La delusione è stata tanta, ma non ha voluto commentare pubblicamente

Il pareggio del Napoli contro il Cagliari non è certo piaciuto ad Aurelio De Laurentiis. La Gazzetta scrive che la delusione, per il patron azzurro è stata forte e che è preoccupato per il calo fisico di alcuni big della squadra.

“Un risultato che la famiglia De Laurentiis non ha voluto commentare pubblicamente, ma la delusione è stata tanta. La proprietà, come il tecnico, è preoccupata dopo aver constatato il calo fisico di alcuni tra i pezzi forti della squadra, tra cui Lorenzo Insigne, Zielinski e Mertens”.