Gazzetta: De Laurentiis aspetta un’offerta buona per Koulibaly

Sarà rivoluzione in difesa. Gli undici milioni lordi pesano sul bilancio. In lizza Senesi e Pau Torres. Via anche Hysaj e Maksimovic

La Gazzetta, con Maurizio Nicita, fa il punto sulle trattative di mercato del Napoli. Sul volto che la squadra acquisirà il prossimo anno. Distingue per reparto e comincia dalla difesa dove il prossimo anno molto probabilmente non ci saranno Maksimovic e Hysaj entrambi in scadenza di contratto e forse anche Koulibaly il cui stipendio – di 11 milioni di euro lordi – pesa molto sulle casse del club.

Poi c’è la possibile partenza di Koulibaly, sempre molto apprezzato in Premier, ma per il quale De Laurentiis aspetta un’offerta importante. Il senegalese ha le valigie pronte già dall’estate scorsa, ma stavolta per via del contenimento delle spese il suo contratto da 11 milioni lordi a stagione non è più sostenibile per il club.

Nel caso dovesse partire ci sono:

Marcos Senesi, centrale argentino, classe 1997, del Feyenoord: motivatissimo a giocare con la maglia che fu di Diego Armando Maradona. Altro profilo seguito con attenzione è quello dello spagnolo Pau Torres, altro classe 1997, cresciuto nel Villarreal e molto maturato al fianco di Raul Albiol. L’argentino è valutato circa 15 milioni, lo spagnolo quasi il doppio.