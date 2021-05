Gazzetta: De Laurentiis vuole scegliere da solo il nuovo allenatore

Il presidente del Napoli non ha voluto interferenze, né interne né esterne. Il nuovo tecnico vuole sceglierlo lui. Per ora è favorito Spalletti

La scelta del nuovo allenatore del Napoli sarà solo di De Laurentiis. Per scelta del presidente, scrive la Gazzetta dello Sport, che ha rifiutato qualsiasi interferenza, interna o esterna al club. Stavolta vuole assumersene per intero la responsabilità. Scrive la rosea:

“E’ complicato fare previsioni, ci si può soltanto muovere nel campo delle ipotesi, anche se adesso il favorito è Luciano Spalletti. Il presidente del Napoli, non ha voluto interferenze, né interne né esterne. Il nuovo tecnico vuole sceglierlo lui, anche a costo di trovarsi immischiato, come è avvenuto, nel braccio di ferro tra Sergio Conceiçao e il Porto. L’allenatore portoghese si è avvantaggiato dell’interessamento del Napoli per strappare al suo club un aumento sostanzioso dell’ingaggio: guadagnerà 3 milioni di euro a stagione”.