Gasperini: «Penso che l’Atalanta sia al suo piano più alto, dobbiamo essere soddisfatti»

Che anno è stato? E’ la terza volta uin Champoions

Stasera cos’era la cosa più difficile?

Ogni anno dici che bisogna portare novità. Cosa hai fatto quest’anno di diverso? Dove si può migliorare?

«All’inizio della stagione nessuno avrebbe immaginato che potevamo fare a meno di Gomez e Ilicic, invece la reazione della squadra è stata straordinaria, è cresciuta, ha avuto la capacità di giocare in modo diverso. Siamo riusciti a fare 90 gol, per me è un risultato straordinario. La crescita dei giocatori e della squadra è stata una soddisfazione enorme. Avere ottenuto questo risultato è una soddisfazione maggiore degli altri anni».

Adesso serve un salto di qualità? Puntare allo scudetto?

«Penso che l’Atalanta sia al piano più alto, poi non ci tiriamo indietro, perché tutto quello che ci siamo creati ce lo siamo creati strada facendo. In questo momento credo sia molto importante per me, la società e Bergamo tutta avere molta soddisfazione per quello che abbiamo, perché se la delusione per ciò che non possiamo avere diventa più grande è un problema. Adesso tra qualche giorno dovremo pensare. Lottiamo con grandi società che hanno grandi disponibilità economiche».