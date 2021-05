Insigne era spompato già a metà secondo tempo..Inquietante. Il nervosismo immotivato, l’ansia, la paura.

😎Fedez vi vede quando correte a cancellare i post contro Osimhen e Meret…

🤨Fabbri non arbitri… Per costruire un cancello tra la rissa ed il calcio giocato. Gomitate, calci, pugni… Godin a vento Goal Annullato…. In Europa ridono di noi e hanno ragione.

😡Un anno di goal sprecati. Un anno intero la fortuna non può essere sempre la sola spiegazione…..

☺️ Di Lorenzo monumentale! Demme imprescindibile. Poet mostruoso. Com’è possibile non vincere dieci a zero una partita del genere? Mistero….

🙄Insigne era spompato già a metà secondo tempo…Goal preso con un lancio da quaranta metri al novantaquattresimo… Inquietante,…. Il nervosismo immotivato, l’ansia, la paura. Questi erano già in Serie B

😜Se Godin e Nandez hanno finito la partita in campo possiamo serenamente archiviare il caso come una meritevole partita di calcio fiorentino.

😶 Nulla è compromesso per il posto Champion’s ma a quanto pare non dipende davvero tutto da noi. C’è altro in ballo e noi dobbiamo mostrare di avere fame, tranquillità e personalità. Serve che qualcuno trasmetta tutto questo altrimenti a La Spezia sarà un film già visto.

Sempre e Comunque Forza Napoli