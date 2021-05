El Pais: “Che tristezza il silenzio dei tifosi spagnoli che non protestano come quelli inglesi”

E contro questa americanizzazione i tifosi inglesi stanno combattendo. El Pais esalta la reazione popolare, con un fondo di Santiago Segurola, e rinfaccia alla Spagna un’apatia, un silenzio, colpevoli.

“Il VAR e la sua idea di dividere il gioco, di restringerlo ed esaminarlo con minuzie microscopiche, è una parte decisiva di un processo che ruba l’anima del calcio e la trasferisce nell’universo sportivo americano, dentro e fuori gli stadi. . Dentro ha perso gran parte della sua ingenua naturalezza. Comincia ad essere così regolato, sottoregolato e microregolato che produce nausea. Fuori, è l’oggetto dell’avidità che governa gli interessi della maggior parte dei suoi capi, quasi tutti ignari del trascendente significato sociale del calcio”.

“La poderosa reazione inglese contrasta con la tiepidezza e l’apatia della Spagna. Il silenzio predomina. Il Segretario di Stato allo Sport, José Manuel Franco, un assiduo frequentatore del box Bernabéu, ha attraversato in punta di piedi un episodio che lo colpisce in pieno. José Luis Rubiales, presidente della Federazione spagnola, non è andato oltre la morbida formalità in una risposta che contrastava con la virulenza di Alexander Ceferin, il suo capo alla UEFA. A differenza di Boris Johnson ed Emmanuel Macron, Pedro Sánchez si è coperto apertamente. Il PP, il partito che ha usato il calcio per stabilire la legge dell’interesse generale nello sport, non ha detto una parola. Non si sa nulla dei tifosi. Qui, due club della Superlega sono di proprietà al 100% delle loro migliaia di soci. Sarebbero l’invidia degli inglesi. Uno è il Real Madrid; l’altro, il Barça. Gli unici due rimasti tra le macerie del crollo”.