Domani Pescara-Salernitana, aggredita a Salerno la figlia di Grassadonia tecnico del Pescara

I gruppi ultrà della Curva Sud della Salernitana hanno subito preso le distanze dal folle gesto. Sulla pagina “Salerno – A difesa della nostra città” del Direttivo Salerno, si legge:

I componenti del Direttivo Ultras, invece, scrivono:

Attraverso la pagina “La voce della Salernitanità” è stata diffusa la nota degli ultras Centro Storico.

“Domani saremo all’ultimo atto di una stagione fantastica che ci sta permettendo di sognare. Qualcuno però non meriterebbe ciò. Qualcuno è venuto meno all’etica e ai valori che noi ULTRAS portiamo avanti con enormi sacrifici. Qualcuno in modo vile ha tentato di infangare quanto di buono fatto in questi anni. Qualcuno non merita di essere Salernitano. Qualcuno ha mancato di rispetto a chi come noi da sempre porta in alto il nome della città. L’euforia di questi giorni non deve portare a gesti che non rappresentano il nostro stile di vita. Essere Ultras non è questo. Poniamo le nostre scuse alla famiglia Grassadonia per l’accaduto. ULTRAS CENTRO STORICO”.