Dialogo tra Montalbano e Catarella sull’immunità di gregge

Catarella cerca qualche risposta in rete e chiede aiuto al commissario Montalbano

Ura pariva propria staggione: da qualche juorna l’ariata eri cangiata e non ci stavia plus chilla vienta che rumpiva i cabasisa. Muntilbano iva in officia chiù cuntenta pirchia haviva rationem il Maistra – bonarma – “quanno fa cavudo macari il mangiari est meliora.

Trasinna in officia il Cummissaria attruvai Catarelli che stiva timpulianna sulla tastera del computeri commo nu patia e nun si avvidi nianche di iddo che trasiva…

“Catarè, ma nun dirma che stavia iucanna a qualiche iuoca littronica… “

Catarelli (ngiarmata e prisa dalli Turca alla marina): “… Nonsi dutturi, stavia piglianna nutizia su commo si facia a pigliari l’immunitate di griggia”.

Muntilbano (sfastidiata): “Ma di qualichi immunitate vaia dicinna?”.

C: “Nonsi dutturi, ci stavia che io havia nu griggia e quinni aieiri havia sintita alla tilivisiuna che ci stavia na cusa di sorda macari pi nuia allivatura… “.

“Catarè, pigliasta na cusa pe n’altira”.

C: “Lia dicia, dutturi, si parlia di altira animalia che non furana li pecura?”.

M: “Sempera di pecura si parla ma sugna pecuruna humana”.

C: “E che fussero nu franchistana?”.

M: “Nonsi, l’immunitate di griggia si volia haviri vaccinanna omnes nuia”.

C (sdillusa): “Ma allura pirchia si apparla di griggia?”.

M: “Pi significari chiù ginta pussibilia?”.

C: “Ma pirchia nun si vaccinana macari le pecura?”.

M: “Pirchia si pinsa che i pecuruna sugno meliora”.

C: “Ma nuia che ne sapimma se li pecura nun si affectana commo i pecuruna?”.

M: “Nun havia torta”.

C: “Si poia ci facimma immuna nuia pecuruna e le pecura ci affectana nova?”.

M: “Omnia potia succederi: chissa cosa ne pinsa Gallia… “.

C: “Ma ia a Gallia nun ci accredia: prifirisca Bassitta”.

M: “Ma chi chilla de Zorbia?”.

C: “Pricisa: chilla che viva a Ginuva cu la signurina Livie”.

M (allarmata): “Ma pirchia Livie lo accunuscia a Bassitta?”.

C: “Ia – cu rispitta parlanna; nuta rispittusa di Catarelli – i facta della signurina Livie nun li accunuscia (e nun li vulia accunusciri; nuta mintali di Catarelli)”.

M: “No, pirchia a mia già Gallia cu chill’ariata milanisa mi stavia supra i cabasisa, fugura chilla zillusa cu la varva di Bassitta che si credia nu sessia simbula”.

C: “Ma pirchia Bassitta si cridia nu sessia simbula?”.

M: “Issa sicura pirchia est narcisiste: ma paria che le fimmina sintita dalli giurnalista la pinsana accussi… “.

C: “Ma allura le fimmina nu capiscana na mintula… “.

M: “Catarè, tu nun potia diciri chesta?”.

C: “E pirchia nun lo potia diri?”.

M: “Pirchia si nonsi venia Fedezza e ti cangia il darrè… “.

C: “Ma pirchia Fedezza mi vulia cangiari il darrè?”

M: “Pirchia tu facia nel tu verba questiona di ginira”.

C: “Ma pirchia Fedezza ci l’havia cu su ginira?”.

M: “Ma nun stamma parlanna del frata della mugliera”.

C: “E di chi parlamma?”.

M: “Dei ginira sissuala”.

C: “Ma lia nun mi stavia facinna accapiri: è truppa ginirica… “.

M: “Ma tu nun stavia sicutanna alla tilivisunia il disigna di liggia Zanna?”.

C: “Dutturi, ma ia sugno anna che nun mi vidia Zanna ianca”.

M (imputenta): “Catarè, ma chilla Londonna nun ci trasia manca pi striscia”.

C: “E chi ci trasia Pariggia?”.

M (cuntenta): “Ecca, già Pariggia ci potia trasiri pi mitafura”.

C: “Ma lia mi vulia diri che ci havimma francisizzara?”.

M: “’A finalia mi paria che ci stavia accapinna qualichi cusa”.

C: “Dutturi, mi ammaraviglia di lia: ia sapiva che lia eri homina mascula… “.

M: “E ia vira mascula homine sugno”.

C: “E allura pirchia mi apparla della Zanna darrè?”.

M: (…)