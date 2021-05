De Paul: «So che ci sono squadre interessate a me. Ho già parlato con club e procuratore»

Intervistato dalla Gazzetta, l’attaccante dell’Udinese dribbla i discorsi sul mercato: «Ormai sono abituato al fatto che si parli di me. Ho in testa domenica»

Sulla Gazzetta dello Sport un’intervista a Rodrigo De Paul, centrocampista dell’Udinese accostato, negli ultimi giorni, al mercato del Napoli. De Laurentiis lo avrebbe già chiesto alla dirigenza friulana, ma dovrà avere a che fare con una folta concorrenza.

De Paul dribbla qualsiasi discorso di mercato.

«Quel che dovevo dire l’ho detto al club, al procuratore. Ma non so dire di più. Ormai mi sono abituato al fatto che si parli di me. Qui però la gente mi vuole bene e io ora sono il capitano di questa squadra».