Covid Campania, scende ancora il numero dei positivi e dei ricoveri in terapia intensiva

La percentuale dei positivi è oggi del 6,6%, mentre i numeri delle terapie intensive scendono a 122. Sempre alti i guariti

Continua il trend in discesa per quanto riguarda il numero dei positivi in Campania. Secondo quanto comunica l’Unità di Crisi oggi sono stati rilevati 1.447 di cui 1.030 asintomatici e 417 sintomatici, su un totale di 21.827 tamponi molecolari effettuati.

La percentuale dei positivi scende dunque al 6,6%

Sono 38 i decessi registrati e 2.393 i guariti ancora in salita.

Scendono anche i ricoveri in terapia intensiva dai 128 di ieri ai 122 di oggi