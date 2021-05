CorSport: pessimo l’arbitraggio di Fabbri in Lazio-Torino, la CAN è allo sbando

Nella sua Moviola sul Corriere dello Sport, Edmondo Pinna commenta l’arbitraggio di Fabbri in Lazio-Torino di ieri sera.

“Altra pessima figura arbitrale, la CAN è allo sbando e questo è sotto gli occhi di tutti. Anche dei vertici dell’AIA. La partita di Fabbri è zeppa di errori: fallo quasi inesistente di Immobile; rigore non dato su Muriqi; rigorino dato su Immobile (con Tegoni che chiama un fuorigioco inesistente di due metri); rigore non dato su Muriqi. Errori pesanti che contribuiscono a condannare il Benevento alla B”.