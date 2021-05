CorSport: Lotito fa aspettare Inzaghi, l’incontro per il rinnovo rinviato ancora

Per il tecnico la priorità è sempre la Lazio, tanto che ha congelato il sondaggio del Leicester, ma anche ieri il patron non si è presentato a Formello

Il Corriere dello Sport scrive del rinnovo di Simone Inzaghi con la Lazio. L’accordo resta ancora in sospeso.

“L’accordo, a cui mancherebbe soltanto la firma, per prolungare sino al 2024, resta in sospeso. L’attesa genera dubbi e moltiplica le incertezze. Simone Inzaghi concede ancora priorità alla Lazio, di cui è profondamente tifoso. Per questo motivo ha cancellato il sondaggio (reale, verificato, accertato) del Leicester”.

Lotito non ha dubbi, scrive il quotidiano sportivo:

“Dal suo punto di vista non ci sono dubbi e vorrebbe chiudere il discorso ora, non a fine campionato. Prevedeva di andare ieri a Formello, ma non è successo: o non era vero o sono sopraggiunti impegni oppure ha cambiato idea dopo aver visto la Salernitana in tv. Altro rinvio, non si è consumato alcun incontro con Simone”.