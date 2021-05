CorSport: Inzaghi-Lazio, il rinnovo non è più scontato. E spunta l’ombra del Tottenham

La trattativa è ferma. Quando Inzaghi si è convinto a firmare, Lotito si è defilato. Ci sono dubbi da entrambe le parti

A leggere il Corriere dello Sport di oggi, il rinnovo di Simone Inzaghi con la Lazio non sembra essere più così scontato. Il quotidiano sportivo parla anche dell’interessamento concreto del Tottenham.

“Dopo il sondaggio del Leicester, è spuntato il Tottenham per Inzaghi”.

Non c’è un’offerta concreta ma un interesse reale a cui il tecnico, data la situazione di stallo contrattuale, non direbbe di no.

“L’interesse è reale, non ancora concretizzato attraverso un’offerta. Qualche movimento c’è stato e le sirene inglesi sono arrivate al tecnico, piuttosto perplesso (anche se pubblicamente ha lanciato soltanto segnali distensivi) per come si sta evolvendo il rapporto con la Lazio. A questo punto, non direbbe no agli Spurs”.

Per quanto riguarda il rinnovo del contratto con la Lazio, il quotidiano sportivo parla di “dubbi, da una parte e dall’altra”. Inzaghi forse ha tirato troppo la corda tra gennaio e febbraio, quando Lotito si è fatto avanti con la sua offerta. Voleva un ingaggio più sostanzioso, ma la Lazio non ha accolto la richiesta. Sembrava che dopo Pasqua lo stallo si potesse risolvere, ma non è successo nulla e Inzaghi ha rimandato il discorso a fine stagione.

“La verità, così sembra di capire seguendo passo dopo passo la cronaca, è un’altra: quando Inzaghi si è convinto a firmare, dopo aver a lungo fatto attendere una risposta, Lotito ha attuato la stessa tattica e si è defilato”.

E ancora:

“C’è un sottile gioco delle parti. Inzaghi, a scadenza, non ha ancora visto prendere la situazione in pugno. Lotito non fa la prima mossa: è un temporeggiatore e dopo cinque anni non si accollerebbe la responsabilità dell’eventuale divorzio, insensato per la piazza. C’è un’atmosfera di cose sospese in cui si inseriscono la figura e il ruolo chiave di Tare, abituato a un tecnico che sappia condividere il progetto. Simone, suo amico, ha fatto eccezione ma ora c’è un nuovo ciclo da impostare e troppi acquisti sono andati male”.