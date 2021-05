CorSport: Inter, Marotta, Ausilio e Conte potrebbero lasciare il club

L’Inter potrebbe ritrovarsi, presto, senza tecnico e senza dirigenti. Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, sia Conte che Marotta e Ausilio hanno serie perplessità sul restare nel club nerazzurro.

“Né Conte. Ma nemmeno Marotta e Ausilio. C’è il serio rischio che, dopo lo scudetto, l’area tecnica nerazzurra si ritrovi completamente azzerata. Per proseguire diventa, infatti, obbligatorio accettare i piani di Steven Zhang, tra austerity, riduzione dei costi, rinunce e cessioni. E non c’è certezza che allenatore e dirigenti siano disposti ad affrontare una stagione da ‘lacrime e sangue’, presumibilmente anche più complessa e complicata di quella che si sta esaurendo. Anzi, in questo momento, emergono soprattutto forti perplessità. E non sarebbe una sorpresa se la decisione finale fosse presa di comune accordo, vale a dire: avanti tutti insieme o fuori tutti insieme”.