CorSport: i giocatori dell’Inter hanno rifiutato tagli o dilazioni nel pagamento degli stipendi

Nessuno ha manifestato la volontà di rinunciare a un euro. Il quotidiano sportivo parla di un numero corposo di giocatori “perché saranno in diversi coloro che cambieranno maglia”

Non ci saranno né tagli né dilazioni di stipendi per i calciatori dell’Inter. Il gruppo ha detto no, scrive il Corriere dello Sport.

“Nel frattempo è praticamente scontato che la richiesta avanzata lunedì allo spogliatoio da parte di Zhang cadrà nel vuoto. I giocatori lo avevano stabilito già qualche giorno prima, per la precisione venerdì scorso, quando si erano sparse le prime indiscrezioni alla Pinetina. Nessuno ha manifestato la volontà di rinunciare a un euro, neppure ai premi scudetto per la prossima stagione e che l’ad Marotta ha promesso saranno pagati. E sembrano poche anche le possibilità di una dilazione al 2021-22 di due mensilità. Almeno da parte di un numero corposo di giocatori, perché saranno in diversi coloro che cambieranno maglia”