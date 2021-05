Corsport: De Laurentiis ha telefonato a Conceiçao domenica notte

De Laurentiis è rimasto colpito dal portoghese per una serie di svariati motivi colti in tv e avrebbe maturato la sua scelta già la settimana scorsa

L’idea del presidente De Laurentiis che Sergio Conceiçao potesse essere il prossimo allenatore del Napoli è nata vero la metà della settimana scorsa, scrive il Corriere dello Sport, quando è mutato lo scenario intorno a Massimiliano Allegri.

Il quotidiano sportivo parla addirittura di una telefonata fatta dal presidente del Napoli al tecnico portoghese domenica dopo la delusione della mancata qualificazione in Champions

l’unica mossa per esorcizzare il dolore poteva essere una telefonata che introducesse alla chiacchierata definitiva: e Sergio Conceiçao, magari intorno alla mezzanotte o poco dopo ha intuito che la sua vita sarebbe cambiata

De Laurentiis è rimasto colpito dal portoghese per una serie di svariati motivi colti in tv: le due partite con la Juventus, quelle con il Chelsea, l’1-1 con il Benfica e poi tutta una serie di video divorati per acquisire conoscenze più profonde