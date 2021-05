Corsport: alla Lazio anche le pareti sanno dell’arrivo di Gattuso

Gattuso alla Lazio. Ecco cosa scrive il Corriere dello sport:

Nega solo Lotito, oscurando persino l’evidenza, forse perché mancano le firme e l’ultimo atto. Anche le pareti di Formello raccontano di Gattuso in arrivo. Mai successo, nella storia recente della Lazio, che la notizia di un nuovo allenatore prendesse corpo in modo così rapido e netto. È comprensibile pensando al rinnovo di Inzaghi, trascinato per mesi sino alla scadenza. Svolta pronta e preparata da tempo. Potrebbe anche essere, per una mente diabolica, l’unico modo per disinnescare il progetto portato avanti in silenzio, sotto traccia e non ancora formalizzato. La passione per Ringhio è antica e i colloqui, smentiti con decisione anche ieri mattina dal presidente, sono stati approfonditi nelle ultime settimane: si parla di un contratto biennale con opzione sino al 2024.