Corriere: gli altri interisti sorpresi dai carabinieri alla festa di Lukaku sono Hakimi, Perisic e Young

La festa si è svolta in un hotel al centro di Milano. Multati per violazione coprifuoco e normativa anti-Covid

Secondo quanto scrive il Corriere della Sera, alla festa di compleanno di Lukaku organizzata questa notte nell’albergo di Milano erano presenti anche Hakimi, Perisic e Ashley Young. La festa si è svolta all’hotel The Square Milano Duomo, in via Federico Albricci.

“Erano in quattro, tutti calciatori dell’Inter: Romelo Lukaku, Achraf Hakimi, Ivan Perisic e Ashley Young. E non dovevano essere lì, all’hotel «the Square Milano Duomo», in via Federico Albricci, alle tre della notte tra mercoledì 12 e giovedì 13 maggio, per festeggiare il compleanno dello stesso Lukaku”.

Ricordiamo che sono intervenuti i carabinieri su segnalazione dopo una telefonata. Le persone sanzionate sono 23, come riportato da Repubblica questa mattina.