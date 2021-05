Cormezz: Giuntoli, i rapporti con la società sono ridotti al minimo

C’è incertezza sul futuro del d.s. del Napoli, il suo contratto scade a giugno del 2024, ma i rapporti con la società sono al momento assai complicati

La delusione per il mancato approdo alla Champions per il secondo anno di seguito è forte per il Napoli e il presidente De Laurentiis, occorre rivoluzionare, ma farlo anche con 50 milioni di meno e dopo un anno devastato dal covid. Oltre all’addio di Gattuso ci potrebbero essere altre sorprese in arrivo, scrive il Corriere del Mezzogiorno

Sarà interessante capire anche in quale modo si strutturerà l’organizzazione interna riguardo al mercato, considerando che le tensioni interne con De Laurentiis durante quest’annata balorda hanno coinvolto anche il direttore sportivo Cristiano Giuntoli. Il suo contratto è ancora lungo, scade a giugno del 2024. Ma i rapporti con la società sono al momento assai complicati. Ridotti al minimo