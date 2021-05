“Col Manchester una partita difficile”, Fonseca e l’arte di non dire nulla (tanto poi arriva Mou)

L’ormai ex tecnico giallorosso definisce il 6-2 dell’andata un “risultato confortante per loro”. Il festival dell’eufemismo

Paulo Fonseca si presenta in sala stampa il giorno prima di Roma-Manchester, il ritorno dell’apocalittico 6-2, e il giorno dopo l’annuncio del suo addio e dell’ingaggio di Mourinho. Potrebbe uscirne una gran conferenza. Potrebbe dire qualcosa, il tecnico quasi ex della Roma. E invece Fonseca compie un capolavoro: riesce a non dire niente di niente. Talmente appiattito nella retorica di prassi da risultare spiazzante.

Gli chiedono di Mourinho, ovviamente. Risposta: