Cairo: «Si sono chiarite delle posizioni, la Juve non ha fatto passi indietro»

Il presidente del Torino, Urbano Cairo, ha rilasciato delle dichiarazioni al termine della riunione dei 20 club di Serie A a Milano. Beppe Marotta ha dichiarato alla stampa presente all’uscita che il tema Superlega “è stato definitivamente archiviato“.

C’è stato un chiarimento con Andrea Agnelli?

In che modo i grandi club vi sono venuti incontro?

“Io non sono qui a parlare per conto di tutti, ma parlo per conto mio. E non credo sia nemmeno giusto rivelare le cose che si sono dette, anche se non si sono dette cose pazzesche. Per le tre squadre coinvolte ci saranno FIGC e UEFA che avranno regole precise che dovranno essere rispettate per partecipare ai campionati e alle coppe”.