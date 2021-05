Marotta: «Il discorso Superlega è stato archiviato in un clima di grande cordialità»

L’amministratore delegato dell’Inter, Beppe Marotta, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla stampa dopo la riunione dei club di Serie A a Milano. Le sue parole fanno intendere che tra le venti società sia stata firmata una riappacificazione. La questione spinosa della Superlega è stata definitivamente archiviata.

“Abbiamo affrontato tematiche varie in un clima di grande cordialità. Abbiamo fatto un’analisi del calcio italiano in relazione a quello europeo, la conclusione è estremamente positiva e conciliativa in merito agli aspetti che avevano generato questo impasse. Il discorso Superlega è stato archiviato. Tutti i partecipanti hanno espresso la volontà di mettersi a disposizione per trovare un modello di sostenibilità”.