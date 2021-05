Bonucci aveva fatto pressioni anche su Castrovilli per fargli cambiare agente

Lo riporta il Corriere Fiorentino. Tuttavia al momento non sono stati registrati cambi di procura per il centrocampista viola

La Figc sta indagando sulla World Soccer Agency, l’agenzia di Alessandro Lucci, per le pressioni messe in atto dal suo assistito Leonardo Bonucci per guadagnare la procura di altri calciatori. Stando a quanto riporta il Corriere Fiorentino, tra questi ci sarebbe anche Gaetano Castrovilli, centrocampista viola.

Tuttavia, al momento non si sono registrati cambi di procura per il giocatore, attualmente assistito da Michelangelo Minieri.