Bargiggia: «Donnarumma arrabbiato con Raiola, Mino non si aspettava la mossa del Milan»

Donnarumma arrabbiato con Raiola. Momento di difficoltà per il procuratore campano, almeno secondo Paolo Bargiggia intervenuto a Il Sogno Nel Cuore su 1 Station Radio con Luca Cerchione, tutti i lunedì alle ore 12:00.

Capitolo Donnarumma. In ambiente Nazionale si vocifera che Gigio sia molto arrabbiato con Raiola per la strategia usata dall’agente, allontanarsi dal Milan senza ritrovarsi una squadra. Il potente procuratore ha parlato con Nedved chiedendo di tener d’occhio questa situazione. Sono stati sorpresi dall’addio di Paratici, il quale promise un contratto importante a Donnarumma mentre ora i bianconeri, per poter pensare all’acquisto del portiere italiano, dicono che bisogna prima cedere Szczęsny. Raiola, amico del presidente del PSG, spinge anche su questo fronte. Occhio anche al Barcellona, queste sono le uniche squadre che possono garantire l’ingaggio di 10 milioni di euro a Gigio.

Raiola è stato preso in contropiede, non si aspettava che fossero scaricati dai rossoneri così velocemente, dopo due giorni dal termine del campionato, con l’annuncio di Maignan.

L’agente, intanto, ha offerto Mkhitaryan alla Juventus. Quest’ultima, però, lavorava anche per Calhanoglu che andrà via dal Milan ed erano in una buona fase di trattativa. Saranno i bianconeri a scegliere. Raiola preso alla sprovvista anche dalla situazione Haaland, perché il Borussia non ha intenzione di cederlo almeno per un altro anno. Pogba-Juventus complicato, non è facile strapparlo allo United per il costo del cartellino, che si aggira tra gli 80 e i 100 milioni di euro, e per l’ingaggio elevato. Dybala potrebbe rinnovare, lo stesso anche Morata, per quanto riguarda il prestito, perché molto apprezzato da Allegri. Cristiano Ronaldo non è centrale nel progetto di Max e soprattutto nel bilancio della società. Qualche calciatore deluso da Raiola? Dipende dai giocatori. Ad esempio, in tema Napoli, sulla trattativa Hamsik-Milan, l’ex capitano azzurro decise di non seguire la strategia dell’agente, quella di fare muro contro muro con De Laurentiis, e lo allontanò dal suo entourage.