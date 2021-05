Barbano: l’arroganza primitiva di Commisso, il calcio continua ad attirare cattiva educazione

Durissimo il commento di Alessandro Barbano sul Corriere dello Sport alle parole di Rocco Commisso ieri in conferenza stampa.

“ Se qualcosa mancava alla nostra classe dirigente sportiva, non era certo l’arroganza primitiva messa in scena ieri dal magnate calabrese. Il calcio continua a essere un attrattore di cattiva educazione , improntitudine comunicativa e gratuito conflitto. Di cui la risposta ad armi pari del peggior giornalismo pare quasi un naturale contrappasso”.

E aggiunge:

“Non si tratta qui di censurare una singola intemperanza. Ma di denunciare un clima di intrasparenza e idiosincrasia per i codici della buona comunicazione, che il calcio intero paga in termini di prestigio e credibilità. Sempre più spesso presidenti, allenatori e calciatori parlano solo sulle emittenti societarie con interviste preconfezionate, fatte di inutili luoghi comuni e di una retorica meramente celebrativa e commerciale. Nelle rare occasioni in cui si concedono in pubblico, rifiutano domande scomode, talvolta concordandole con i giornalisti ammessi al confronto. Per dirla con parole semplici, se le cantano e se la suonano da soli, o con la complicità di fidati cantori. E, più di tutto, non tollerano le critiche da parte di un ambiente che con la loro stessa chiusura concorrono a rendere ostile”.