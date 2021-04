Vlahovic, Fabian e Kulusevski sul podio della settimana. Ibrahimovic flop

L’attaccante della Fiorentina fa reparto da solo contro l’Atalanta. Male Zlatan che ha lasciato il Milan in dieci uomini a Parma

Top

Vlahovic (Fiorentina): fa reparto da solo. Non ha nessuna paura di fare sportellate con mezza difesa bergamasca. Realizza una doppietta, di buona fattura, e raggiunge quota 15 reti nella classifica marcatori. Una doppietta che non muove la classifica.

Fabian Ruiz (Napoli): partita perfetta per il centrocampista azzurro. Preciso e puntale nella fase dell’impostazione del gioco, letale davanti alla porta. Segna il primo goal con un siluro angolato dalla distanza, smista inoltre un assist per Zielinski non sfruttata a dovere.

Kulusevski (Juventus): dopo tanti passaggi a vuoti, troppi per un giocatore del suo calibro, la partita della redenzione. Realizza il goal del vantaggio con un sontuoso mancino a giro poi è sempre nel vivo dell’azione.

Flop

Yoshida (Sampdoria): anello debole della difesa doriana. La velocità non è stata mai il suo punto di forza ed il secondo goal partenopeo lo conferma, ma un centrale di serie A non può farsi bruciare cosi facilmente dall’attaccante avversario.

Ibrahimovic (Milan): confeziona il goal di Rebic con una giocata che manda in tilt la difesa del Parma e c’è del suo in occasione del raddoppio. E’ decisivo nel bene ma anche soprattutto nel male: la sua espulsione riapre una partita chiusa saltando le prossime 2 partite decisive per le ambizioni della squadra rossonera.

Barba (Benevento): l’uomo in meno della difesa giallorossa.,nel primo tempo autore di un retropassaggio da brivido. Conclude la nefasta serata con un autogoal.