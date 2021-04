Vezzali: “Alle Olimpiadi gli atleti italiani andranno tutta vaccinati”

La sottosegretaria con delega allo Sport lo ha assicurato durante gli Europei di canottaggio a Varese

C’è grande attenzione sulla questione vaccini e soprattutto ancora grande carenza di dosi in Italia che rallenta di molto la campagna vaccinale, proprio per questo ha fatto discutere la problematica relativa alla vaccinazione degli sportivi in vista degli impegni internazionali e tra questi quelli che prenderanno parte alle Olimpiadi di Tokyo. Sul tema la sottosegretaria con delega allo Sport Valentina Vezzali ha dichiarato durante gli Europei di canottaggio a Varese:

“Appena Coni e Cip ci comunicheranno i nominativi della delegazione che parteciperà ai Giochi predisporremo il piano vaccini. Ai Giochi l’Italia andrà tutta vaccinata”.