Top e Flop – Bakayoko l’uomo in più nel Napoli, pomeriggio no per Ronaldo

De Paul merita il palcoscenico di una big, Tomori anello debole della difesa rossonera

Top

Correa (Lazio) principale pericolo per l’approssimativa difesa rossonera. Sfugge, spesso e volentieri a Tomori, segna una doppietta di ottima fattura. Solo una partita decisiva di Donnarumma gli nega la gioia di una tripletta.

Babayoko (Napoli) l'uomo in più del centrocampo del Napoli. Imbattibile nella fase della distruzione del gioco avversario, volitivo e positivo nella fase offensiva. Realizza il goal del primo vantaggio degli azzurri con un goal che è una perla per preparazione e precisione nella conclusione.

De Paul (Udinese) uomo squadra, merita il palcoscenico di una big, i gol di Molina e Arslan nascono da due sue intenzioni geniali, l’assist per Stryger Larsen è semplicemente delizioso.

Flop

Ronaldo (Juventus) un’altra brutta prestazione per il top player bianconero. Un pomeriggio davvero no come dimostra il colpo di testa fallito da un metro nel finale.

Tomori (Milan) anello debole della difesa rossonera. E’ in serata no, posizionato malissimo in occasione del primo goal di Correa, sbaglia l’entrata in occasione del secondo.

Diawara (Roma) serata no, sia in fase offensiva che in quella difensiva, per il centrocampista giallorosso che sostituisce il titolare Veretout. In occasione del goal di Lykogiannis si fa saltare con facilità irrisoria.