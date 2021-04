Ranieri: «Il rinnovo? Se Ferrero avrà tempo ne parleremo, sennò farò il commentatore a Sky»

Ai microfoni di Sky, dopo la vittoria sul Verona, il tecnico della Sampdoria, Claudio Ranieri.

Ha schierato l’attacco dell’andata e poi ha cambiato. La chiave per la vittoria?

«Ho rimesso la squadra che aveva vinto a Verona nel girone di andata. Loro sono partiti più determinati di noi. Ho dovuto cambiare perché stavamo giocando per il Verona, non stavamo giocando per quello che avevamo studiato. Ho cambiato tre uomini ed è cambiato l’atteggiamento della squadra. Se hai valore e questa mentalità ce la fai».

Vi vedete in settimana, con Ferrero?

L’impressione è che anche la Samp abbia la sua stessa volontà di continuare.

Ha fissato in 52 punti il suo obiettivo. Dovrebbero portare lo scudetto di quelle che non sono e prime sette?

«Non lo so, so che dietro di noi ci sono delle squadre che non si capisce perché sono sotto, ne abbiamo approfittato e sono contento. I 52 punti sono solo i figli del girone di andata, per noi molto bello, in cui abbiamo battuto squadre forti. Abbiamo fatto alcune partite non belle ma altre giocate molto bene anche se abbiamo perso. Ci sta, nello sport. Oggi il primo tempo non è stato all’altezza di quello che ci aspettavamo e nel secondo invece i ragazzi hanno dato fondo alla loro motivazione, volevano arrivare a tutti i costi a fare altri 26 punti. Se non ci riusciremo non sarà un problema ma deve essere la nostra molla».