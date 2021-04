Pirlo: «Stamattina Agnelli ci ha parlato della Superlega. Ci ha dato grande fiducia»

In conferenza stampa: «I calciatori? L’hanno recepita com’è giusta che venga recepita, è solo un progetto e devono stare tranquilli perché il calcio va avanti»

L’allenatore della Juventus, Andrea Pirlo, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara di campionato contro il Parma.

“La squadra sta abbastanza bene, stiamo recuperando dalla gara di domenica perché abbiamo speso tanto. Fortunatamente abbiamo ancora un po’ di tempo per recuperare energie. Ho in testa rotazioni ma non ne cambierò molti”.