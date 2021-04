Pioli: “Non bisogna pensare agli arbitri, che sono di altissimo livello”

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida col Genoa.

Tutti desideriamo di vincere, specialmente in casa dove non ci riusciamo da un po’ di tempo. Mandzukic non ha i 90 minuti nelle gambe, Leao invece ci dà più profondità. Mario ha sofferto di non essere stato a disposizione, ha grande entusiasmo e ha qualità morali e tecniche. Le ultime gare che restano saranno importanti per il presente e il futuro di tutti.

Donnarumma sa bene l’importanza della partita, poi alle altre situazioni ci pensa la società che è sempre attenta. Kessié è un giocatore completo, è migliorato molto e può crescere ancora.

Arbitri? Non dobbiamo pensare a queste cose. Dirigere le gare di Serie A è difficilissimo, e noi possiamo contare su una classe arbitrale di grande livello.

Non vedo l’ora di rivedere i tifosi allo stadio, il calcio è fatto di sostegno, anche con mille si respira un’atmosfera diversa. Speriamo che avvenga presto.