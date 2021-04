Paratici: «Il ko con la Fiorentina dell’andata? Incise la notizia della sentenza su Juve-Napoli»

A Sky: «Ce lo dissero un’ora prima della partita e questo incise sulla testa di tutti noi. Non schierammo Rabiot per questo».

Nel prepartita di Fiorentina-Juventus, ai microfoni di Sky Sport ha parlato il dirigente bianconero Fabio Paratici. Tra le domande che gli sono state fatte, anche una sulla partita di andata contro la squadra viola: la Juve perse 3-0. Paratici ha dichiarato che a pesare fu la notizia del ribaltamento della sentenza sulla famosa partita Juventus-Napoli. Le sue parole esprimono chiaramente il colpo accusato dalla Juventus, che evidentemente era certa del risultato favorevole a se stessa.

Nella sconfitta dell’andata c’è un po’ la foto della Juve di quest’anno, con la luce che si spegne all’improvviso. Per tecnica o carattere?

«All’andata non dobbiamo dimenticarci che un’ora prima della partita ci dissero che era stata invertita la sentenza col Napoli e questo incise sulla testa di tutti noi. Non schierammo Rabiot per questo. Poi ci sono i nostri difetti, abbiamo fatto partite buone e meno buone».