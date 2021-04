Libero: Covid, nuovo vaccino tutto italiano con bassi costi di produzione

A parlarne il professor Zuccotti: «È diverso sia da Pfizer-Moderna che da Astrazeneca. Se il prodotto funziona, l’Italia potrebbe fare la differenza a livello mondiale nella battaglia contro il Covid».

Libero racconta oggi di un prodotto tutto made in Italy che definisce “rivoluzionario”, si tratta infatti di un vaccino innovativo contro il covid messo a punto dall’equipe del professor Gian Vincenzo Zuccotti, preside della facoltà di Medicina dell’Università Statale di Milano e primario di Pediatria al Vittore Buzzi

Un vaccino studiato e prodotto interamente in Italia e completamente diverso sia da quelli come Pfizer e Moderna sia da Astrazeneca

«Il nostro siero si basa su una produzione in coltura: abbiamo modificato dei microrganismi presenti in natura che potranno essere somministrati all’uomo, provocando una reazione anticorpale, una sorta di schermo contro il Covid. Più semplicemente: abbiamo ingegnerizzato dei microrganismi unicellulari perché producano le proteine in grado di fermare il virus».

Un’idea nata alla macchinetta del caffè, spiega il professore, che attende i primi risultati in questi giorni

«Dopo i risultati attesi per questa settimana vorrei parlare con il ministro Giorgetti perché il vaccino si può produrre tutto in Italia, con costi bassi e senza problemi di conservazione. Se il prodotto funziona, l’Italia potrebbe fare la differenza a livello mondiale nella battaglia contro il Covid».

Il timore però è che, come accaduto per il tampone molecolare messo a punto per i bambini dallo stesso team, la cosa venga ignorata. Un sistema molto più semplice del tampone naso-faringeo perché va semplicemente tenuto in bocca per un minuto. Ma soprattutto un sistema “capace di trovare gli asintomatici positivi tre giorni prima dei tamponi naso-faringei”

«L’abbiamo presentato più volte a tutti i livelli. Anche quindici giorni fa abbiamo incontrato il governo, per riparlarne. A parole tutti ne sono entusiasti e si chiedono perché non sia ancora stato istituzionalizzato. Nella pratica, non si va mai oltre le frasi di circostanza».