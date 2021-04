Contrordine: Dal Pino non si è dimesso dalla Lega Serie A. Resta il caos sui diritti tv

Lega Serie A, si è dimesso il presidente Paolo Dal Pino. Anzi no. È arrivata la rettifica. Il presidente della Lega Serie4 A non si è dimesso.

Si è dimesso dopo la lettera di sette club – Atalanta, Fiorentina, Inter, Juventus, Lazio, Napoli ed Hellas Verona – che ne hanno chiesto le dimissioni. Lo ha riportato questa mattina Il Sole 24 Ore.

Scrive Calcio e Finanza:

Lo riporta Il Sole 24 Ore, spiegando che l’atto di sfiducia da parte dei sette club coinvolti andrebbe ad aggiungersi a una denuncia con richiesta danni per cattiva gestione. La seconda lettera sarebbe partita, nel caso specifico, dallo Studio Chiomenti, che avrebbe messo in fila rilievi per una denuncia per cattiva gestione.

In particolare, la lettera delle società chiede a Dal Pino di farsi da parte in quanto è venuta a mancare la fiducia in lui. Quella dello studio Chiomenti per conto dei sette club chiede anche eventuali danni dovuti al suo comportamento nella gestione dei diritti televisivi e dei fondi d’investimento.

Ricordiamo che i diritti per il massimo campionato di calcio dal 2021 al 2024 sono stati assegnati alla piattaforma di sport in streaming Dazn, mentre l’operazione fondi – che inizialmente sembrava avviata a una chiusura – si è arenata proprio a seguito delle offerte ricevute dalla Serie A per i diritti tv.