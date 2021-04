L’attacco dei tifosi della Samp a Ferrero: in uno striscione lo paragonano ad un maiale

Due striscioni apparsi stamattina sulla strada per il centro sportivo. Sull’altro è scritto: “Presidente operaio”

I tifosi della Sampdoria attaccano duramente il presidente Massimo Ferrero con uno striscione in cui lo paragonano ad un maiale. E’ stato affisso questa mattina, lungo la strada che conduce al Mugnaini di Bogliasco, dove la squadra si allena e dove proprio oggi è atteso il presidente. Gli striscioni, in realtà, sono due. Uno recita: “Presidente operaio”, e si riferisce alla frase che spesso pronuncia Ferrero. Il secondo, invece, lo ritrae, come dicevamo, con le sembianze di un maiale mentre regge un assegno con l’importo del suo stipendio: 1,4 milioni di euro.