Dopo il Chelsea, pure City, Barcellona e Atletico Madrid verso l’addio alla Superlega

City e Chelsea lasciano la Superlega. Tu chiamala, se vuoi, la disfatta di Andrea Agnelli e Florentino Perez. È durata 48 ore la rivoluzione dei due presunti alfieri del nuovo calcio. Il calcio inglese ha voltato le spalle al progetto Superlega. Prima il Chelsea e subito dopo il Manchester City hanno fatto sapere di non voler partecipare al progetto che avrebbe dovuto stravolgere il calcio europeo e non solo.

Anche il Barcellona sta pensando di uscire. E anche l’Atletico Madrid. Le notizie si susseguono velocemente.

La protesta delle piazze, dell’opinione pubblica e soprattutto della politica ha fermato l’operazione. A questo punto si aprirà un tavolo di trattativa con la Uefa che però potrà sedersi da vincitrice, anche se qualcosa dovrà concedere.

Barcelona, Man City and Atletico Madrid now all leaving the ESL. Is the last one in the winner?

— Martin Hardy (@mhardysport) April 20, 2021