Klopp: «Superlega? Sia i io sia i giocatori lo abbiamo saputo ieri. Capisco i tifosi»

L’allenatore del Liverpool: «Non so perché i 12 club abbiano creato la Superlega. Ho saputo degli striscioni dei tifosi, dobbiamo restare uniti».

Jürgen Klopp ha parlato alla BBC alla vigilia della partita di Premier League contro il Leeds. Ha detto che sia lui sia i suoi giocatori hanno appreso solo ieri della nascita della Superlega europea nonostante il Liverpool ne faccia parte.

«I miei sentimenti e la mia opinione non sono cambiati. L’ho scoperto ieri. I tifosi non sono favorevoli e posso capirlo, né io né i giocatori siamo stati consultati. Non lo sapevamo, dobbiamo aspettare per vedere come si sviluppa».

«Non capisco esattamente perché i 12 club lo abbiano fatto. So che alcune cose cambieranno con il calcio in futuro. Alcune cose devono cambiare nel calcio, questo è sicuro».

«Ho 53 anni. Da quando sono nel calcio professionistico, la Champions League c’è sempre stata. Il mio obiettivo era sempre quello di allenare una squadra che la giocasse. Non ho niente contro la Champions League. Mi piace l’aspetto competitivo del calcio. Mi piace che il West Ham possa giocare la Champions League. Mi piace che ne abbiano la possibilità».

«La parte più importante del calcio sono i tifosi e la squadra. Dobbiamo assicurarci che nulla si frapponga tra i tifosi e le squadre. Ho sentito che ci sono striscioni (“oggi è morto il Liverpool, vergognatevi”, ndr), ma i giocatori non hanno fatto nulla di male. Dobbiamo restare uniti. Possiamo dimostrare che nessuno deve camminare da solo al momento».

«Nei momenti difficili devi dimostrare di stare insieme. Ciò non significa che devi essere d’accordo con tutto, ma i ragazzi non hanno fatto nulla di male. Voglio assicurarmi che tutti lo sappiano».