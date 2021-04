Johnson&Johnson rinvia la distribuzione del suo vaccino in Europa

Dopo lo stop del governo statunitense arriva la decisione aziendale, presa a titolo precauzionale

Dopo la decisione degli Stati Uniti di sospendere in via precauzionale la somministrazione del vaccino Johnson&Johnson, la società statunitense ha deciso di rinviare la distribuzione del vaccino anti-Covid in Europa. L’azienda ha anche spiegato, però, che

“al momento nessun nesso causale chiaro è stato stabilito fra i rari eventi tromboembolici segnalati e il vaccino anti Covid di Janssen”.