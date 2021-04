Jacobelli (Tuttosport): «Il naufragio Superlega un danno d’immagine per la Juve»

Il naufragio Superlega. Nel corso di “Arena Maradona” su Radio Crc è intervenuto Xavier Jacobelli, direttore di Tutto sport.

La posizione di Agnelli verrà vagliata a fine stagione – ha detto Jacobelli a Radio Crc – il naufragio della Superlega ha creato un ritorno negativo di immagine alla Juve e allo stesso presidente bianconero. La Juve non opera mai stravolgimenti a stagione in corso. Vediamo come si chiuderà la lotta Champions e come terminerà la finale di Coppa Italia. Certo, il rapporto tra la Uefa e Agnelli si è interrotto. Per questo motivo Rummenigge è stato incaricato dalla Uefa per ricucire i rapporti con i 12 club fondatori della Superlega. Ma ci vorrà tempo”.