Inzaghi: «Giovedì non siamo stati artefici del nostro destino. Il Napoli ha fatto una grande partita»

In conferenza stampa: «Ci dispiace, avevamo fatto uno sforzo incredibile, abbiamo trovato un avversario in grande condizione. Rinnovo? Sono tornato da tre ore, faremo tutto»

Il tecnico della Lazio, Simone Inzaghi, presenta in conferenza stampa la partita di domani contro la Lazio. Inzaghi tornerà in panchina dopo il Covid.

«Sono molto contento di essere tornato, non è stato un periodo facile, avere una moglie e tre figli positivi con me non ha rappresentato una bella esperienza. Fortunatamente è passata, faccio i complimenti ai ragazzi e allo staff».