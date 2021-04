Il Giornale: Adl e Lotito sono rimasti in silenzio perché speravano di entrare nella Superlega

Non è passato inosservato il silenzio di Lotito e De Laurentiis sulla questione Superlega, soprattutto nell’assemblea straordinaria della Serie A convocata proprio dopo che le 12 squadre coinvolte nel progetto, tra cui Inter, Juventus e Milan, domenica sera, erano venute allo scoperto.

Il Giornale scrive:

“Mai silenzio fu più opportuno. Perché a lungo si è riflettuto su Aurelio De Laurentiis e Claudio Lotito che, almeno per ora, non avevano preso alcuna posizione ufficiale in merito alla nascita della SuperLega. Il primo pensiero è che dietro questa mossa si nascondesse il desiderio di entrarvi a farne parte? Possibile. Certamente non è passata inosservata la loro presenza anonima e quasi silente nell’ultima assemblea della Lega di Serie A. Due come loro sono abituati a schierarsi apertamente e a salire in cattedra nelle dispute calcistiche. E invece lunedì pomeriggio sono rimasti entrambi in disparte, mentre molti altri presidenti inveivano contro Agnelli, Marotta e Scaroni. A testimonianza di come i due – a differenza dei colleghi Cairo, Preziosi e Ferrero – non siano affatto sul piede di guerra con le 3 grandi storiche del nostro calcio”.