Il direttore medico di Pfizer Italia: “Pronti a immunizzare i giovani sotto i 16 anni”

Valentina Marino a La Stampa: «Dai 12 ai 15 anni dimostra un’efficacia del 100 percento. Dall’estate produrremo il vaccino in una formulazione più stabile conservabile a 5-7 gradi»

Valentina Marino, direttore medico di Pfizer Italia ha parlato al La Stampa delle evoluzioni e dei possibili scenari da aspettarsi con il covid, ma soprattutto della vaccinazione per i giovani

«A breve presenteremo a Fda ed Ema i dati sulla vaccinazione dai 12 ai 15 anni, che dimostrano un’efficacia del 100 percento grazie alla produzione di tanti anticorpi. Intanto ci sono studi su altre fasce di età da 6mesi a 12 anni. Poi sulle donne in gravidanza e sui soggetti con malattie rare».

Ma non è l’unica novità in programma che potrebbe facilitare la vaccinazione di massa

«Dall’estate produrremo il vaccino in una formulazione più stabile conservabile a 5-7 gradi. Già ora è mantenibile a meno 15-25 gradi per due settimane e questo ne permette un uso più facile».

Purtroppo al momento non si hanno dati sufficienti per fare previsioni a lungo termine su come evolverà la pandemia e su quanto durerà l’immunizzazione da vaccino

«È uno degli argomenti di studio. Secondo i dati di fase tre pubblicati da Pfizer e Biontech su 44mila soggetti tra i 12 e i 90 anni gli anticorpi iniziano a declinare dopo sei mesi, anche se la copertura sembra molto robusta».