Il Corsport: stagione a tratti torbida, ora il Napoli ha smesso di buttarsi via

Ecco cosa scrive il Corriere dello Sport, a firma Antonio Giordano:

La messa non è ancora finita e in quel che resta di questa stagione a tratti torbida, ricca di paradossi e di controsenso, il Napoli s’è rimesso in religiosa attesa ad aspettare il responso del destino: dopo aver aspettato se stesso, ha smesso di buttarsi via, ha ritrovato la propria leggerezza, quella rotondità e quella compiutezza anche geometrica che può dare un senso a questa stagione contraddittoria, un po’ dolce come ora e un po’ salata come le nove sconfitte che incidono. Ma il retrogusto lo deciderà la Champions.