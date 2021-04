Gravina: “Sì alla norma antisuperlega, chi partecipa sarà escluso da campionato e coppe”

Il Consiglio Federale odierno ha varato la norma contro la partecipazione alla Superlega, modificando l’articolo 16 delle Noif. La misura è stata spiegata dal presidente Figc, Gabriele Gravina, che ha rilasciato alcune dichiarazioni riportate da Sportitalia.

Norma antisuperlega? Chi ritiene di dover partecipare a competizione extra FIFA o UEFA perde affiliazioni e va fuori dal nostro campionato. Non abbiamo notizie su chi è uscito e chi no, c’è una norma che adesso va inserito in riforma nazionale. Se alla fine di giugno qualcuno dovesse partecipare a competizioni di natura privatistica andrà fuori dal nostro campionato. Chi continua ad essere intransigente con la UEFA rischia durissime punizioni, anche l’esclusione dalle competizioni europee

Marotta è consigliere federale e non ci sono presupposti per sfiducia, non è previsto nella norma. C’è un collegamento con la Lega che lo ha votato, non è stato menzionato oggi. Non possiamo pensare di fare una riforma da soli spettatori.