Grande rimonta, resta il rammarico perché avremmo potuto lottare per lo scudetto

Contro il Torino un Napoli per lunghi tratti addirittura spettacolare. Osimhen atleticamente devastante. Zielinski è il vero motore

Cesare – Contro il Torino un Napoli a lunghi tratti addirittura spettacolare. Oltre ai due gol abbiamo preso due pali interni e creato tante occasioni da gol concedendo poco all’avversario. E sempre a merito del Napoli va ricordato che il Torino era motivatissimo essendo impelagato nella lotta per la retrocessione e veniva da ottime prestazioni.

Guido – Tutto vero. A voler trovare a tutti i costi il pelo nell’uovo c’è da dire che il Napoli doveva chiudere la partita con il terzo goal senza rischiare di far rientrare in partita il Torino. Tra l’altro qualche altro goal ci avrebbe fatto comodo in caso di differenza reti per la lotta Champions.

Cesare – Ma entriamo nel merito. Grande partita di Osimhen, atleticamente devastante, anche se il Torino gli ha lasciato molti spazi. Gran primo tempo di Zelinski poi in calo nel secondo tempo e sostituito dopo un’ora di gioco da Mertens che non mi ha convinto e si è divorato due gol con due calci di rigore in movimento.

Guido – Concordo in pieno sulla valutazione di Osimhen. Per quanto riguarda Zielinski è il vero motore della manovra azzurra. Si fa vedere sempre in mezzo alle linee. Imposta. Sprinta. Da assist . Conclude. Insomma ( incrociamo le dita) sembra abbia trovato il passo del campione.

Cesare – Politano invece è stato meno brillante rispetto alle ultime partite. Forse un po’ stanco e quindi giustamente sostituito da un ottimo Lozano. A centrocampo grande partita di Demme, ormai insostituibile, e ottima partita anche di Bakayoko (anche se continua negli stessi errori quando spalle alla porta si avvicina alla nostra area per partecipare alla costruzione dal basso e perde palla pericolosamente ).

Guido – Anche dietro buona prestazione. Ottima partita di Rhamani ed è una conferma importante. Hysai ha combattutto ma ancora una volta ha dimostrato di soffrire gli spazi ampi e avversari veloci che lo superano troppo facilmente. Quando il centrocampo gira anche la difesa gioca meglio.

Cesare – E adesso il Napoli ha completato la sua rimonta grazie al pareggio della Juve a Firenze e la sconfitta del Milan con la Lazio, è terzo a pari punti proprio con Juve e Milan. Non deve puntare più nessuno ha il destino nelle proprie mani. Deve vincere tutte le partite (e potrebbe bastare anche qualche punto in meno) e questo visto il calendario è ampiamente nelle sue possibilità. Caro Guido complimenti a Gattuso per la grande rimonta ma ti devo dire che mi rimane un dubbio e un rammarico per quest’anno perché secondo me con una gestione diversa e tanti errori in meno avremmo potuto lottare per lo scudetto.

Guido – Caro Cesare l’ho detto e ridetto. Scritto e riscritto. Il Napoli non doveva obbligatoriamente vincere il campionato. Ma certamente restare lassù fino alla fine. E quando sei lassù tutto può accadere.