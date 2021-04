Gazzetta: non solo Fiorentina per Gattuso, ma anche club in Premier e in Liga

Secondo il quotidiano, Jorge Mendes è in contatto con diverse squadre straniere e all’allenatore un’esperienza all’estero non dispiacerebbe

Ormai quasi certo che Gennaro Gattuso non sarà l’allenatore del Napoli per la prossima stagione, è ancora da delinearsi il suo futuro. Si sa di un forte interesse della Fiorentina, ma non è l’unica opzione a disposizione del tecnico.

Stando a quanto riporta La Gazzetta dello Sport, Jorge Mendes starebbe tenendo alcuni discorsi aperti con squadre di Premier League e Liga, con Gattuso che avrebbe già mostrato un discreto interesse per un’esperienza all’estero.