Gazzetta: l’Uefa prepara il piano per punire dirigenti e squadre della Superlega e blindare le coppe

Nessuna punizione per i ribelli della Superlega, ieri, da parte del Comitato esecutivo Uefa. Ma conseguenze sicuramente ce ne saranno.

La Gazzetta dello Sport scrive che si lavora ad un piano in tre punti.

Innanzitutto, si pensa al vincolo delle coppe.

Anche il campionato costituirà un vincolo.

Infine, ci saranno sanzioni etiche e disciplinari verso i ribelli, anche se nei regolamenti Uefa un’ipotesi come quella della Superlega non esiste.

“Le multe sono possibili, anzi probabili. I provvedimenti nei confronti dei dirigenti anche. Intesi non solo come sospensioni o inibizioni: è scontato che squadre come Juve e Real, nel futuro prossimo, conteranno meno politicamente. Saranno meno “dentro” le decisioni, le commissioni, i tavoli di discussione. Un’emarginazione che potrebbe far male. Anche un cambio di dirigenza — per ripulirsi l’immagine — non cancellerà del tutto il passato. L’Uefa invece non vuole punire le squadre con esclusioni dai tornei: così pagherebbero anche i giocatori incolpevoli. Ma i comportamenti degli ultimi giorni non saranno senza conseguenze”.