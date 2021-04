Gazzetta: Inzaghi rinnoverà con la Lazio fino al 2024, pronto triennale a 2,5 milioni più bonus

L’incontro tra Lotito e Inzaghi per discutere il rinnovo del contratto con la Lazio è stato rinviato a causa della positività al Covid del tecnico biancoceleste. Si sarebbero dovuti incontrare ieri al centro sportivo di Formello, scrive la Gazzetta dello Sport, per limare gli ultimi dettagli.

L’accordo, comunque, assicura la rosea, sarà raggiunto agevolmente.

“Per Inzaghi è pronto un triennale a circa 2,5 milioni di euro a stagione come parte fissa. Alla quale potranno poi essere aggiunti dei bonus, legati ai piazzamenti ottenuti dalla squadra (ce ne sarà uno per la qualificazione in Champions, ma anche uno per lo scudetto). Una bozza di accordo alla quale Inzaghi aveva già sostanzialmente detto sì, come aveva fatto capire in maniera abbastanza esplicita alla vigilia del match della settimana scorsa con lo Spezia”.